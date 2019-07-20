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Ученые рассказали о предвестнике скорой смерти

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые рассказали о предвестнике скорой смерти
 
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Людям стоит внимательно следить за давлением. Ученые сумели назвать еще один «предсказатель» возможной смерти

Американские ученые рассказали о том, что перед смертью наблюдаются систолическое и диастолическое давление. Их специалисты считают «предвестниками» инсульта или сердечного приступа. К такому выводу в США пришли после того, как было проанализировано 1,3 млн людей с 2007 года. Для этого использовалось 36 млн различных показателей. Важность исследования заключается в том, что ранее считалось, что диастолическим давлением можно пренебрегать. Теперь же ученые точно знают, что эти показатели артериального давления у человека напрямую связаны с риском инфаркта или инсульта, информирует enovosty.com/news.

Отметим, перед этим ученые узнали о том, что утрата обоняния у немолодых людей может стать «предвестником» того, что у человека сильно увеличен риск смерти на протяжении десяти лет.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 420

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