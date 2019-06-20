Ученые выяснили механизм микросна

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Ученые во сем мире изучают сон. Эта область до сих пор остается до конца неизученной.

Отметим, что сон является основной потребностью человека. Специалисты каждый раз открывают про него что-то новое и стремятся хоть на шаг приблизится к разгадки тайны, информирует enovosty.com/news.

Недавно международная группа ученых решила выяснить механизм короткого сна. Эксперты проводили исследования с 2012 года.

Отметим, что микросном называется очень короткий сон, который длиться от 1 до 30 секунд. Очень часто люди даже не осознают, что спят. Добавим, такой вид сна, как правило, возникает очень внезапно.

Оказывается, что причиной такого сна кроется в отключении нескольких областей мозга. Но, ученые пока не выяснили, что провоцирует это нарушение.

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Несмотря на малую продолжительность, такой сон одет стать причиной смертельного несчастного случая.