ТОП-5 полезных продуктов, которые могут быть смертельно опасны

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Медики сообщили, что некоторые продукты питания, если есть их очень много, наносят огромный ущерб нашему здоровью.

Эксперты выделяют такие пять продуктов:, информирует enovosty.com/news.

Морковка — овощ, который содержит много бета-каротина. Если есть его в больших количествах, то у человека может изменится оттенок кожи, стать более желтый.

Также они не рекомендуют есть миндальные орехи без предварительного замачивания. Так как они содержат синильную кислоту.

С осторожностью нужно есть и арахис, он может спровоцировать сильную аллергическую реакцию.

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Если вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы со свертываемостью крови, то много не употребляйте капусты, богатой на витамин К.

Любителем рыбы нужно быть аккуратной с тунцем. Этот сорт рыбы больше остальных накапливает ртуть.