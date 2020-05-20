Люди переболевшие ОРВИ, могут иметь иммунитет к коронавирусу — ученые

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Люди, которые в 2015-2018 годах переболели на простуду, возможно имеют перекрёстный иммунитет к коронавирусной инфекции, - полагают ученые Института иммунологии в Калифорнии.

Ученые исследовали образцы крови людей, которые переболели простудой 2015-2018 г.г, и обнаружили, что более половины из них вырабатывали Т-клетки CD4, которые посылают сигнал организму о наличии заражённых клеток, а в 20% случаев обнаружили также Т -клетки CD8, которые призваны убивать патоген попавший в организм, пишет Daily Mail.

Интересно то, что именно эти T-клетки способны распознавать коронавирусную инфекцию.

По мнению ученых, данная теория ещё требует тщательной проверки, в частности, измерения Т-клеток до и после заражения на COVID-19. Но уже сейчас можно говорит о том, что перекрёстный иммунитет может существенно помочь в борьбе против коронавирусной инфекции.

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Проведенное учеными исследование также показало, что пациенты с COVID-19 продемонстрировали сильный иммунный ответ на вирус, что, по словам исследователей, является хорошим предзнаменованием для разработки вакцин.