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Эксперты назвали признаки шизофрении

Главная » Последние новости » Здоровье » Эксперты назвали признаки шизофрении
 
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Специалисты отмечают, что на первой стадии или только на этапе формирования шизофрении ее очень просто перепутать с обычной депрессией.

Первые признаки этого недуга — нежелание общение с людьми, отрешенность от мира, а также замкнутость в себе. Кроме этого, индивидуум часто чувствует апатию и вялость, информирует enovosty.com/news.

Также эксперты подчеркивают, что людей может тревожить бессонница и они становятся безразличными ко всему. Однако у некоторых наоборот наблюдается излишняя говорливость, а также чувство много рассказать или писать.

Медики советуют, как только появляются первые признаки этого недуга, сразу обращаться за помощью специалистов. Обычно этот недуг предается генетически. Но недавно ученые заявили, что длительное общение с больными людьми, также влияет на развитие этого заболевания.


Автор: Катерина Лукьянчук
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