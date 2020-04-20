Заразиться COVID-19 через продукты практически невозможно, — ученые

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Заразится коронавирусной инфекцией через продукты питания практически невозможно, поскольку они проходят термическую обработку. А а вот продуктовая упаковка может представлять опасность, - сообщает Daily Post.

Коронавирус гибнет под воздействием высоких температур, поэтому продукты питания не представляют угрозу для человека, если они проходят термическую обработку, информирует enovosty.com/news.

С фруктами и овощами сложнее, поскольку мы едим их в основном в сыром виде.

Овощи следует тщательно мыть горячей водой и желательно перед употреблением снимать кожуру, либо обдавать кипятком. Что касается упаковки, то тут, безусловно, важно ее продезинфицировать и после контакта с упаковкой тщательно вымыть руки.

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Как известно, коронавирус достаточно долго живет на пластике и стекле, а также на всех гладких поверхностях. А вот на бумаге его пребывание ограничивается всего парой часов.