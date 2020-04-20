Ученые назвали нетипичный признак коронавируса

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Течение коронавирусной инфекции сопровождается целым рядом нетипичных симптомов. Одним из таких нетипичных проявлений болезни является нормальное и не нарушенное дыхание у пациента с крайне низким содержанием кислорода в крови, что в обычных случаях вызывает отдышку и сложности с дыханием у большинства пациентов с такими показателями.

Как отмечает врач одной из больниц в Бруклине, на КТ легкие таких пациентов выглядят абсолютно нормалью. Нет никаких признаков крайне низкого содержания кислорода в крови, но фактически, уровень кислорода находится на критически низкой отметке. , информирует enovosty.com/news.

В качестве примера врач привёл пример борт самолета, находящегося на большой высоте вместе с пассажирами на борту, когда постепенно в кабине самолета давление падает, что вызывает существенный дефицит кислорода в легких.

Но большинство пациентов с коронавирусной инфекцией поступает в стационар с классическими симптомами поражения легких, которые сопровождаются отдышкой и затрудненным дыханием.

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