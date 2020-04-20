Основной источник передачи коронавируса – бессимптомные носители COVID-19, — ученые

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Согласно данным, опубликованным в научном издании Nature Medicine, основным источником передачи нового патогенного коронавируса COVID-19 являются бессимптомные его носители.

Эти люди, ничем не отличаются от здоровых сограждан. Разница между ними только в том, что они способны заражать COVID-19 большое количество людей вокруг. , информирует enovosty.com/news.

Так, китайские ученые выяснили, что самая большая концентрация вирусных частиц у тех людей, кто не имеет никаких симптомов, либо у тех, кто находится только в начале заболевания и его симптоматика крайне незначительная. Доля такого способа заражения составляет приблизительно 44% об общего количества инфицированных коронавирусом.

Кроме того, в ходе исследования китайские ученые выяснили, на каких этапах заболевания человек наиболее заразен. Медики брали мазки из горла пациентов на разных стадиях заболевания. Как оказалось, наибольшая концентрация вируса на слизистой была в момент проявления первых симптомов болезни постепенно уменьшаясь и исчезая приблизительно на 21 день от начала заболевания.

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Как выяснилось в результате исследования, человек способен инфицировать окружающих за два дня перед началом заболевания. А наибольшая концентрация вируса в организме фиксируется на шестнадцатый час после проявления первых симптомов.