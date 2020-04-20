Коронавирус поражает не только легкие, но и весь организм человека, — кардиолог

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Коронавирусная инфекция может поражать не только легкие, как считалось ранее, но и другие органы и системы в человеческом теле, демонстрируя долгосрочные негативные последствия для здоровья человека, убежден врач-кардилог Харлан Крумгольц из Йельского университета.

Вирус, попадая в организм человека, поражает не только легкие, убежден Харлан Крумгольц. Он может также оказывать негативное влияние на сердечную систему, почки, мозг, а также эндокринную систему человека. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, ученые выяснили, что коронавирус существенно снижает гемоглобин в крови человека, что способствует развитию дыхательной недостаточности, способствуя скоплению большого количества жидкости в легких.

Кроме того, в ряде случаев после перенесенной коронавирусной болезни, в последствии, наблюдается снижение функции легких, в среднем на 20%.

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Не исключено, что в дальнейшем учение обнаружат ряд дополнительных факторов влияния вируса на организм человека в долгосрочной перспективе. А пока мир с нетерпением ждет вакцину от COVID-19.