Звонят каждый день и требуют: китайским военным ученым приказали выиграть мировую гонку за вакцину против коронавируса

Главная » Последние новости » Здоровье » Звонят каждый день и требуют: китайским военным ученым приказали выиграть мировую гонку за вакцину против коронавируса Звонят каждый день и требуют: китайским военным ученым приказали выиграть мировую гонку за вакцину против коронавируса

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Высшее руководство Китая опасается «потерять лицо», если другие страны опередят их в разработке лекарства.

Согласно военным и научным источникам, китайским военным было приказано присоединиться к гонке для разработки первой в мире вакцины против Covid-19, информирует enovosty.com/news.

Государственная телекомпания CCTV сообщила во вторник, что исследовательская группа во главе с генерал-майором Чен Вей, ведущим эпидемиологом и вирусологом Академии военно-медицинских наук (AMMS), получила разрешение на начало клинических испытаний.

CCTV описала вакцину, разрабатываемую командой Чен совместно с базирующейся в Тяньцзине компанией CanSino Biologics, в качестве лидера среди девяти возможных способов лечения, над которыми работают китайские ученые.

Исследователи во всем мире пытаются разработать вакцину против этой болезни.

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«Объявление Китая о клинических испытаниях пришло немного раньше, чем я ожидал, хотя я считаю, что первая доза рекомбинантной вакцины уже была введена в организм Чен и некоторых ее товарищей по команде», — сказал шанхайский эксперт Тао Линь.

Тао имел в виду фотографии, которые были распространены на социальной платформе WeChat, на которых было показано, что Чен вводили возможную вакцину.

54-летняя Чен специализируется на разработке рекомбинантных вакцин, в которых для введения генетического материала патогена в организм для создания иммунитета используется безвредный вирус или бактерия, и ей приписывают помощь в разработке методов лечения во время вспышки Эболы в 2014-16 гг.

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Она также разработала назальный спрей для защиты медицинских работников во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002-03 годах.

Китайские военные помогают справиться с чрезвычайной медицинской ситуацией в провинции Хубэй, находящейся в центре очага. Там задействовано более 10 000 человек.

Народно-освободительная армия также получила больше полномочий, чем местные органы власти, для контроля над медикаментами, что свидетельствует о решимости центрального правительства сдерживать распространение вируса.

Но два военных источника сообщили, что Центральная военная комиссия (CMC) также оказывает давление на военных ученых-медиков с целью разработки вакцины.

«CMC продолжает звонить в AMMS каждый день в течение последних нескольких недель, чтобы стимулировать разработку вакцины», — сказал источник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса.

Во вторник производитель вакцин CanSino Biologic заявил, что начал поиск добровольцев для участия в шестимесячных клинических испытаниях лечения.

Тао, который ранее работал в Шанхайском центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в течение 14 лет, сказал, что военные лаборатории имеют преимущества в наборе добровольцев для испытаний.

«Клинические испытания могут занять несколько месяцев или даже год, что требует тесного сотрудничества между лабораториями и добровольцами. Военными офицерами легче управлять из-за их преданности делу», — сказал Тао.

Ушедший в отставку военный историк из Пекина заявил, что СМС настойчиво подталкивает академию к разработке вакцины как можно быстрее.

«Им нужно проводить тесты на людях как можно ранее, потому что это единственный путь», — сказал историк, пожелавший остаться неизвестным.

«Все сотрудники лаборатории AMMS раньше шутили, что они «лабораторные крысы». Они первые люди, которые протестируют эти дорогие импортные вакцины для высокопоставленных чиновников».

Тао сказал, что высшее руководство Китая ожидает, что вирусологи НОАК разработают первую в мире вакцину против коронавируса.

«У китайских вирусологов когда-то была возможность во время вспышки Sars, но они упустили это время. Теперь Чен и ее команда считают, что перед ними стоит задача завершить исследование вакцины».

Американские военные также работают с гражданскими лабораториями для разработки лечения.

В начале месяца министр обороны США Марк Эспер заявил, что лаборатория биологической защиты в Форт-Детрик, штат Мэриленд, участвовала в проекте по разработке вакцины.

По данным новостного сайта Military.com, к исследованиям в области вакцин присоединилась еще одна военная лаборатория США — Военный исследовательский институт им. Уолтера Рида.

Источник: Businessinsider