За прошлые сутки в Украине зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, — Виктор Ляшко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » За прошлые сутки в Украине зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, - Виктор Ляшко (ВИДЕО) За прошлые сутки в Украине зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, - Виктор Ляшко (ВИДЕО)

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На сегодняшнем брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о текущей ситуации с распространением коронавируса в Украине, а также озвучил официальную статистику по заболеваемости от этого вируса.

По словам Ляшко в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. За прошлые сутки плюс 10 новых случаев инфицирования: 5 случаев в Черновецкой области, 2 в Днепропетровской области, 1 случай в Ивано-Франковской области и 1 в городе Киеве. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай у женщины в Ивано-Франковской области, которая, по словам Ляшко, поздно обратилась за помощью. У женщины были диагностированы грипп и коронавирус. , информирует enovosty.com/news.

Ляшко отметил, что в ближайшее время в Киев приедет самая большая партия тестов для ПЦР диагностики, а также тесты для скрининговых исследований. По словам Ляшко, все тесты будут распределены во все области Украины. В связи с этим МОЗ ожидает, что уже на следующей неделе количество тестируемых граждан будет существенно увеличено.

Отвечая на вопрос журналистов относительно количества лабораторий по диагностике коронавируса в Украине, Ляшко отметил, что на сегодняшний день в стране работает 11 лабораторий, большая часть которых находится в областях. Именно региональными лабораториями было выявлено 9 из 10 случаев инфицирования за последние сутки, отметил главный санитарный врач Украины.

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Кроме того, Ляшко прокомментировал недавний случай в Киеве, когда частная клиника не информировала МОЗ о позитивном результате тестирования на коронавирус одного из жителей столицы.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав повторно отправило письма всем частным клиникам и лабораториям с тем, чтобы информация о всех положительных случаях диагностирования на коронавирус была предоставлена соответствующим подразделениям МОЗ. Поскольку именно соотвествующие подразделения Министерства проводят расследование по выявлению контактных лиц с тем, чтобы прервать цепочку заражения и предотвратить дальнейшее распространение вируса по стране.