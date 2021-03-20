Впереди нас ждет достаточно напряженная ситуация, — Степанов

Главная » Последние новости » Здоровье » Впереди нас ждет достаточно напряженная ситуация, - Степанов Впереди нас ждет достаточно напряженная ситуация, - Степанов

Закрыть Отправить

Заболеваемость на COVID-19 в Украине увеличивается. А что более опасно – увеличивается госпитализация

С просьбой прокомментировать ситуацию в программе “Свобода слова Савика Шустера” обратились к министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом информируют «Экономические Новости», информируют "Экономические новости".

“Мы вошли в процесс вакцинации под сильнейшим информационным давлением, абсурдными мифами… Сначало нам говорили, что вы не начнете вакцинацию. Мы начали….Мы прогнозировали увеличение этой волны заболевших на COVID-19 и, как следствие, волны госпитализированных. И мы прогнозировали именно на март. Кроме этого, появление британского штамма и регистрация его в Ивано-Франковской области, а сегодня пришли данные из нашего Института эпидемиологии и он уже обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове, Харькове…, означает, что впереди нас ждет достаточно напряженная ситуация.

И тут очень важно быть максимально собранными… Более того, если посмотреть, например, на Ивано-Франковскую область, которая первая приняла этот удар и увеличение этой волны, то мы после применения красного уровня в Ивано-Франковской области уже более недели фиксируем позитивную динамику, то есть у нас уменьшается количество госпитализаций, уменьшается динамика по госпитализациям. И это говорит о том, что эти карантинные меры, которые мы вводим, а вводим мы их не из-за того, что нам так хочется, а так требует ситуация, они работают… И, кроме этого, происходит увеличение вакцинации и повышение доверия к вакцине, поскольку это самое главное оружие против COVID-19”, — сказал Максим Степанов в эфире программы

Читайте: В СНБО сообщили о заседании относительно введения локдауна в Украине