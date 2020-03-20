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Владимир Зеленский: В ближайшие дни мы эвакуируем из-за рубежа более 10 тыс украинцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Владимир Зеленский: В ближайшие дни мы эвакуируем из-за рубежа более 10 тыс украинцев (ВИДЕО)
 
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Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении рассказал о первой победе над коронавирусом в Украине, а также анонсировал возвращение более 10 тысяч наших сограждан на родину в ближайшие дни.

Владимир Зеленский рассказал о том, что первый украинец, у которого диагностировали коронавирус, официально выздоровел, что подтверждено соответствующими тестами, которые, согласно международным протоколам были проведены дважды. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Президент поблагодарил специалистов Института молекулярной биологии Национальной академии наук Украины за оперативное изготовление экспресс-тестов по диагностике коонавирусной инфекции.

Президент анонсировал в ближайшее время поступление 10 млн высокоточных тестов, которые планируют распределить в медицинские учреждения по всей территории Украины. Также, ожидается поступление, 10 аппаратов ИВЛ, 10 млн масок для украинских аптек, 100 тыс масок повышенного уровня защиты для украинских медиков, 400 тыс экспресс-тестов, а также 10 тыс литров дезинфицирующей жидкости.

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Кроме того, Владимир Зеленский призвал руководителей органов местной власти увеличить количество наземного транспорта в городах с тем, чтобы избежать возникновение очередей возле остановок и давки в транспорте.

Президент также сообщил, что за последние 5 дней в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев. Коме того, на сегодня запланировано 42 авиарейса, которые вернут домой ещё около 8 тысяч граждан с разных уголков мира.

Владимир Зеленский заявил, что за последние дни провёл ряд консультаций с руководителями разных стран и была достигнута договорённость о том, что для украинцев, которые захотят покинуть территорию других стран и границы которых закрыты, местные власти предоставят временные транзитные коридоры.

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Кроме того, уже сегодня с территории Польши выедет пять поездов, которые доставят жителей Украины на родину. А завтра поезд из Литвы и Латвии также привезёт украинских граждан на родину.

В завершении Зеленский призвал граждан быть сознательными и оставаться на карантине, особенно это касается пожилых людей. Президент привёл в пример свою маму, которая эти дни отказывалась оставаться на карантине ведя обычный образ жизни, но сегодня она уступила уговорам и понимая ситуацию все же согласиться оставаться на карантине.

В завершении видеообращения Зеленский призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 16

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