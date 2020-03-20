В Украине зафиксированы 29 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Главная » Последние новости » Здоровье » В Украине зафиксированы 29 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом В Украине зафиксированы 29 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Закрыть Отправить

В Украине зафиксированы 29 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а количество умерших достигло 3 человек

В Украине по состоянию на 20 марта количество официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом достигло 29 случаев, информирует enovosty.com/news.

Согласно информации, обнародованной Минздравом в Telegram-канале «Коронавірус_інфо», новые случаи заболевания были зафиксированы в Ивано-Франковской области, Харьковской области и во Львовской области.

На данный момент в Украине количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 достигло 3.

Читайте: Один из руководителей "Нафтогаза" заразился коронавирусом

Ранее сообщалось, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.