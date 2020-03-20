СБУ займется больным на коронавирус и туристической группой из Житомира (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » СБУ займется больным на коронавирус и туристической группой из Житомира (ВИДЕО) СБУ займется больным на коронавирус и туристической группой из Житомира (ВИДЕО)

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Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о заболевшем жителе города, у которого в четверг, 19 марта обнаружили коронавирус Covid-19. Так, по словам мэра, данный гражданин вернулся из поездки в Австрию и почувствовал недомогание. После обращения к врачам у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

Что примечательно, гражданин отказался от госпитализации и планировал вернуться домой. Местным властям пришлось обратиться в полицию с тем, чтобы принудительно поместить его в инфекционных бокс местной больницы. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, как выяснилось позже, гражданин скрыл свои контакты, а также отказался назвать группу лиц с которыми контактировал в поездке.

Правоохранительные органы выяснили, что инфицированный гражданин сопровождал группу в туристической поездке в Австрию.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают данные относительно лиц, с которыми контактировал инфицированный коронавирусом житель Житомира.

Уже удалось установить туристическую фирму, через которую было организовано путешествие, а также лиц которые встречали гражданин в аэропорту Борисполь.

Так, по словам мэра, крайне важно в кратчайшие сроки установить данные относительно тех лиц, которые находились в одном самолете с инфицированным гражданином Украины.

Кроме того, СБУ взяло под свой контроль данный инцидент, поскольку имеет место явное умышленное сокрытие информации, которое влечёт за собой угрозу инфицирования достаточно широкого круга лиц.