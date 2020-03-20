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СБУ займется больным на коронавирус и туристической группой из Житомира (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » СБУ займется больным на коронавирус и туристической группой из Житомира (ВИДЕО)
 
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Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о заболевшем жителе города, у которого в четверг, 19 марта обнаружили коронавирус Covid-19. Так, по словам мэра, данный гражданин вернулся из поездки в Австрию и почувствовал недомогание. После обращения к врачам у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

Что примечательно, гражданин отказался от госпитализации и планировал вернуться домой. Местным властям пришлось обратиться в полицию с тем, чтобы принудительно поместить его в инфекционных бокс местной больницы. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, как выяснилось позже, гражданин скрыл свои контакты, а также отказался назвать группу лиц с которыми контактировал в поездке.

Правоохранительные органы выяснили, что инфицированный гражданин сопровождал группу в туристической поездке в Австрию.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают данные относительно лиц, с которыми контактировал инфицированный коронавирусом житель Житомира.

Уже удалось установить туристическую фирму, через которую было организовано путешествие, а также лиц которые встречали гражданин в аэропорту Борисполь.

Так, по словам мэра, крайне важно в кратчайшие сроки установить данные относительно тех лиц, которые находились в одном самолете с инфицированным гражданином Украины.

Кроме того, СБУ взяло под свой контроль данный инцидент, поскольку имеет место явное умышленное сокрытие информации, которое влечёт за собой угрозу инфицирования достаточно широкого круга лиц.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 1326

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