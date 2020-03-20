Apple, новые лекарства и вакцина и 103-летняя пациентка: Позитивные новости о коронавирусе

Главная » Последние новости » Здоровье » Apple, новые лекарства и вакцина и 103-летняя пациентка: Позитивные новости о коронавирусе Apple, новые лекарства и вакцина и 103-летняя пациентка: Позитивные новости о коронавирусе

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Израильские врачи заявили о том, что ситуация с коронавирусом оказалась не настолько страшной, как они ожидали

Хорошие новости, которые должны хоть немного успокоить людей, собрал украинский депутат Николай Княжицкий, информирует enovosty.com/news.

Китай закрыл свою последнюю больницу с коронавируса в связи с небольшим количеством новых случаев.

Врачи в Индии преуспели в лечении коронавируса. Они применяют комбинацию препаратов: Лопинавир, Ретоновир, Осельтамивир рядом с хлорфенамином. Они собираются предложить эти лекарства всему миру.

Исследователи Медицинского центра Эразмус утверждают, что нашли антитела против коронавируса.

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Apple снова открывает все 42 магазина в Китае.

103-летняя китайская бабушка полностью оправилась от коронавируса после лечения в течение 6 дней в Ухане, Китай.

Клиника Кливленда разработала тест на COVID-19, который дает результаты в течение нескольких часов, а не дней.

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Хорошие новости из Южной Кореи, где количество новых случаев заболевания сокращается.

По словам экспертов, Италия сильно пострадала только потому, что у них старое население в Европе.

Ученые в Израиле, вероятно, скоро объявят о разработке коронавирусной вакцины.

3 пациента из Мэриленда с коронавируса полностью выздоровели и вернулись к повседневной жизни.

Канадские ученые делают большие успехи в исследованиях COVID-19.

Биотехнологическая компания из Сан-Диего разрабатывает вакцину против COVID-19 в сотрудничестве с Университетом Дьюка и Национальным университетом Сингапура.

Человек с первым случаем заболевания коронавируса в округе Талса вылечилась. Это подтвердили два теста с отрицательным результатом.

Все 7 пациентов, проходивших лечение в больнице Сафдарджунга в Нью Дели, выздоровели.

Плазма от пациентов, которые недавно выздоровели с Covid-19 может лечить других инфицированных.