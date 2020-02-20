Минимум заболевших и вспышка в Южной Корее. Что важно знать о коронавирусе 20 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Минимум заболевших и вспышка в Южной Корее. Что важно знать о коронавирусе 20 февраля Минимум заболевших и вспышка в Южной Корее. Что важно знать о коронавирусе 20 февраля

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Смертельным вирусом заболели 394 человека, что является минимумом за последний месяц

За последние сутки коронавирусом COVID-19 заболели 394 человека, а это — минимум с 23 января. В целом же, количество больных на утро 20 февраля — 75 727 человек. Смертность от нового недуга также сократилась: зафиксированы 114 летальных исходов (108 из них в Хубэе). Количество тех, кто выздоровел — 16 447, погибших — 2 128. , информируют Экономические Новости.

В Национальной комиссии по здравоохранению сообщили о том, что сокращение числа заболевших (ранее этот показатель составил 1693) можно пояснить корректировкой статистических данных.

Плохие новости: Ещё одна страна стала «красной» на карте заболевания. Так, 18 февраля вечером власти Южной Кореи рассказали о 31 новом случае заболевания. Теперь число инфицированных — 82 человек. Новые случаи заболевания китайским вирусом связаны со службами в одной из церквей Синчхонджи. Это местное религиозное движение, основанного Ли Ман Хи, которого называют «мессией».

Среди плохих новостей и то, что двое пассажиров, которые были пленниками на лайнере Diamond Princess, умерли. Скончавшиеся — мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

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Отметим, украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные люди из Китая, летит из Алматы. В СМИ сообщили о том, что самолёт кружит над Харькова, так не может приземлится из-за сильного тумана.