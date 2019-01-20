Ульяна Супрун назвала главное правило закаливания

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Ульяна Супрун считает, что главное в закаливании – регулярность. Несистематичность может пагубно влиять на здоровье человека.

Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

По ее мнению, регулярное закаливание способно принести организму много пользы. С помощью воздействия холода можно улучшить сердечно-сосудистую систему, урегулировать сон, снизить вероятность возникновения воспалительных процессов и даже удлинить себе жизнь.

Ульяна Супрун сообщила, что научные исследования демонстрируют очень положительную тенденцию. Оказывается, люди, которые закаляются, болеют в два раза реже тех, кто не имеет такой привычки.

Процесс закаливания отображается на организме следующим образом: после ныряния в холодную воду в кровь выбрасывается большое количество адреналина, позже в организме появляется много нейромедиаторов (это вещество вызывает чувство подъема энергии). Именно из-за этого после ныряния в прорубь человек ощущает себя супергероем.

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По мнению Супрун, главное правило закаливания – систематичность. Нельзя бросать выработку привычки на полпути, потому что так вы не прочувствуете все ее преимущества.

Начинать закаливаться следует в теплое время года, постепенно снижая температуру воды.