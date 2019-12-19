ВОЗ: Масштабная эпидемия курения впервые пошла на спад

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По всей планете отслеживается тенденция к снижению количества людей, которые курят. Тяга к сигаретам уменьшается как среди женщин, так и среди мужчин.

Эксперты ВОЗ в своем новом докладе заявили о снижении количества курильщиков во всем мире. Эту информацию они огласили во время подведения итогов «глобальной сигаретной эпидемии». Добавим, что она («эпидемия»), по версии ВОЗ, длится уже более 20 лет, информирует enovosty.com/news.

Специалисты были удивлены, что сейчас количество курильщиков начало снижаться. Подобная тенденция зафиксирована впервые в истории. Гендиректор организации Тедрос Гебреисус заявил, что сейчас происходит поворотная точка в борьбе с курением.

На данный момент эту вредную привычку имеет каждый четвертый житель Земли. 80% курильщиков – мужчины. Добавим, что в 2000 году курил каждый третий человек в мире. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году использовать сигареты будет каждый пятый.

В ВОЗ считают, что главной причиной уменьшения курильщиков стала более жесткая политика по отношению к табачной промышленности, внедренная во многих странах мира.

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Эксперты, анализируя информацию с разных уголков планеты, сообщили, что сейчас лидерами распространенности курения являются маленькие островные государства Кирибати и Науру. Именно там курит 52% населения.