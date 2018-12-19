Ученые: болезнь Альцгеймера — заразная

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: болезнь Альцгеймера - заразная Ученые: болезнь Альцгеймера - заразная

Закрыть Отправить

Ученые сделали сенсационное заявление. Они выяснили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной.

В это сложно поверить, но британские специалисты из университетского колледжа Лондона в ходе исследования выяснили, что белки, вызывающие это заболевание, имеют способность передаваться от человека к человеку, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что сначала и ученые не могли поверить в свою теорию, пока не проверили ее на практике. Для этого они использовали подопытных мышей. Оказалось, что гипотетически эта болезнь может передаваться, у грызунов она успешно кочевала от одной особи к другой.

Ученые отмечают, что еще механизм этого процесса до конца не изучили, поэтому они не хотят делать поспешных выводов.

Ранее сообщали, что ученые из США создали лекарство, которое может победить болезнь Альцгеймера. Эта болезнь способствует накоплению белка бета-амилоид в мозге, что приводит к когнитивному нарушению. Этот белок провоцирует образование бляшек, которые оседают на здоровых клетках. Ученые разработали препарат, который не дает возможности бляшкам прикрепляться к клеткам мозга. Как результат, здоровые клетки не гибнут.

Читайте: Загадочный код: Ученые раскрыли истинный секрет "Тайной вечери" да Винчи