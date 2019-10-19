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На Киевщине трое людей заболели ботулизмом

Главная » Последние новости » Здоровье » На Киевщине трое людей заболели ботулизмом
 
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Медики зафиксировали в киевской области три случая заражения коварным заболеванием – ботулизмом.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы Киевщины сообщили, что среди троих заболевших один человек умер, информирует enovosty.com/news.

Специалисты рассказали, что факторы, послужившие в качестве причины болезни у всех пострадавших разные.

Санитарные и эпидемиологические расследования продемонстрировали, что первая жертва ботулизма подхватила болезнь из-за употребления вяленой рыбы. Во втором случае экспертам не удалось установить вообще никакой связи между пищей и заболеванием.

Третий же пострадавший мог подхватить бактерию во время поедания рыбных консервов промышленного производства, маринованных баклажанов домашнего приготовления или рыбы кефаль, купленной на рынке Херсонщины. Специалисты склоняются, что причиной все же послужила рыба. Ведь она засаливалась в домашних условиях. На данный момент остатки пищевых продуктов исследуются специалистами.

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Госпродпотребслужба призывает украинцев быть ответственными потребителями, особенно при покупке рыбных товаров. Следует внимательно смотреть на срок годности и соблюдать требования по хранению. Также эксперты советуют отказаться от употребления сомнительных консервированных продуктов.


Автор: Катерина Лукьянчук
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