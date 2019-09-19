Назвали самый ранний признак разрушения печени
Медики выяснили, какой симптом указывает на то, что происходит разрушение печени.
Для этого американские ученые решили провести масштабное исследование. В ходе которого они узнали, что основную роль в процессе разрушения отходов берет на себя фермент CPS1. Это вещество зачастую выделяется в желчь, но из-за всевозможных сбоев в работе печени может попадать и в кровь, информирует enovosty.com/news.
Этот фермент имеет способность изменять моноциты и запускать в работу противовоспалительный процесс. Ученые отмечают, что эта функция не имеет непосредственной связи с традиционной ферментативной задачей CPS1.
Это исследование дает новые пути для разработки эффективных средств.