Назвали самый ранний признак разрушения печени

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Медики выяснили, какой симптом указывает на то, что происходит разрушение печени.

Для этого американские ученые решили провести масштабное исследование. В ходе которого они узнали, что основную роль в процессе разрушения отходов берет на себя фермент CPS1. Это вещество зачастую выделяется в желчь, но из-за всевозможных сбоев в работе печени может попадать и в кровь, информирует enovosty.com/news.

Этот фермент имеет способность изменять моноциты и запускать в работу противовоспалительный процесс. Ученые отмечают, что эта функция не имеет непосредственной связи с традиционной ферментативной задачей CPS1.

Это исследование дает новые пути для разработки эффективных средств.