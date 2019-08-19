Ученые рассказали, как выспаться за 1,5 часа

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Ученые говорят, что человеку необходимо полтора часа, чтобы выспаться и чувствовать себя великолепно.

Такое заявление сделала Наталья Федюнина, сомнолг Диагностического центра в Алтайском краю. Она подчеркивает, что за 1,5 часа человек может выспаться лучше, чем за 2 часа и при этом не будет себя чувствовать разбитым, информирует enovosty.com/news.

Медик это объясняет тем, что полтора часа является переходным временем между фазами сна.

Специалисты рекомендуют ставить будильник на время кратное 1,5 часам. Но также нужно учитывать тот факт, что для засыпание необходимо 10-20 минут.

Ученые подчеркивают, что отправляться в царство Морфея нужно ежедневно в одно и тоже время, но не позже 23:30. Так как в это время идет активная выработка гормона роста у детей и у взрослых гормона, отвечающего за сжигание жиров.

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