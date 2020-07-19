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Врач-диетолог рассказал, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни

Главная » Последние новости » Здоровье » Врач-диетолог рассказал, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
 
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Покупать арбузы и дыни в Украине надо в августе, именно в это время наступает их сезон, до этого от покупок бахчевых лучше воздержаться.

Об этом рассказал врач-диетолог Юрий Черниенко, информирует enovosty.com/news.

Он отметил, что важно покупать арбузы и дыни в проверенных местах. Также они не должны лежать на земле или на полу. У продавца в идеале должен быть специальный сертификат качества, выданный на товар.

Что же касается выбора, то у арбуза должен быть четкий рисунок, а усик – усохшим. При ударе ладонью такой арбуз должен вибрировать, а при ударе согнутым пальцем издавать глухой звук. Дыня же должна иметь ярко выраженный аромат. У хорошей дыни семена легко отделяются от мякоти.

Если арбуз хотя бы с одной стороны мягкий, его покупать и есть не рекомендуется.

Если при разрезе у арбуза очень много белых волокон в мякоти, это говорит о превышении нитратов. При этом точно проверить арбузы и дыни на нитраты можно только лабораторным путем.

Перед употреблением арбузы и дыни необходительно тщательно вымыть. Уже разрезанные арбузы и дыни надо хранить в холодильнике. Срок хранения не более 12 часов.

Есть арбузы и дыни можно отдельно как десерт, а также делать из них смузи, добавлять в салаты, добавлять к ним зелень, мяту и даже морепродукты.

Дыню желательно есть не ранее чем через полчаса после мясных продуктов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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