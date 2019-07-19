Ученые рассказали, какие продукты садят зрение

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Офтальмологи подчеркивают, что хорошее зрение — залог правильного питания.

Медики говорят, что некоторые продукты питания могут значительно портить глаза. Они рекомендуют ограничить или вообще отказаться от таких продуктов: соль, кофе, алкоголь, информирует enovosty.com/news.

Эксперты уверяют, что чрезмерное употребление соли приводит к развитию катаракты, глаукомы. Часто из-за этих болезней человек полностью становится слепым. Они добавляют, что соль повышает внутриглазное давление. В сутки рекомендовано съедать 1 чайною ложку без горки.

Не секрет, что для большинства кофе — любимый напиток. Он способен повышать артериальное давление, так же как и внутриглазное. Как результат развивается глаукома.

Ученые отмечают, что спиртные напитки способствуют нарушению восприятия и приводят к постепенному ухудшению зрения.

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