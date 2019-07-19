ТОП-3 омолаживающих напитка

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Большинство людей мечтают оставаться красивыми, молодыми и здоровыми как можно дольше. Секрет долгой молодости кроется в питании и одним из немаловажных факторов является употребление полезных напитков. Врачи рассказали, какие именно напитки способствуют сохранению красоты и почему.

Чай из листьев малины, информирует enovosty.com/news.

Важно, чтобы чай был именно из малиновых листьев, а не плодов. Ведь в составе этого растения содержаться магний, калий, которые благотворно влияют на сосуды, репродуктивную систему, а также нормализуют женское самочувствие независимо от дня цикла. Кроме того, в листьях малины содержится множество танинов, снижающих воспалительные процессы.

Теплая вода с лимоном

Стакан теплой воды с лимоном натощак поможет организму проснуться, улучшит пищеварение, ускорит обмен веществ и, как следствие, метаболизм. Однако, людям из заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует удержаться от употребления этого напитка.

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«Золотое» молоко

Молоко может стать «золотым», если добавить в него куркуму. Причем «золотым» напиток станет не только по цвету, но и пользой, приносимой организму. Молоко с куркумой способно нормализовать гормональный фон, избавить от неврозов и благотворно повлиять на сон. Чтобы приготовить «золотое» молоко, необходимо смешать 200 мл теплого молока с чайной ложкой куркумы, хорошо перемешать, после чего можно наслаждаться вкусным напитком.