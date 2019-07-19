Медики: чем полезен клюквенный сок

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Специалисты во всех уголках планеты вот уже на протяжении многих лет изучают, полезные свойства клюквы.

Сок из этой ягоды, со слов ученых, снижает уровень холестерина в крови. Также это отличное средство в борьбе с бактериями, так как сок обладает противомикробными действиями. Этот сок может стать спасением в тех случаях, когда микроорганизмы являются устойчивыми к антибиотикам, информирует enovosty.com/news.

Стоматологи рекомендуют пить его для профилактики кариеса, так как он убивает бактерии.

Кардиологи подчеркивают, что клюква улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Также если к клюквенному соку добавить мед, то это поможет избавится от ангины.

Эксперты отмечают, что в замороженном виде эта ягода не теряет своих полезных свойств, поэтому лекарство всегда под рукой.

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