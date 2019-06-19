Назвали продукт, который защитит от рака кишечника

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Медики из США доказали, что один из самых популярных продуктов может помощь предотвратить развитие рака кишечника.

Ученые говорят, что натуральный йогурт может обезопасить от риска злокачественного образования в кишечники. Диетологи говорят, что этот продукт нужно есть минимум два раза в неделю. , информирует enovosty.com/news.

Китайские ученые со своими американскими коллегами решили провести масштабное исследование, в котором принимало участие почти 90 тыс. добровольцев. Добавим, что исследование длилось на протяжении 26 лет. Эксперты выяснили, что мужчины, которые употребляли этот молочный продукт, имели меньше риска развития онкологии кишечника. А вот у представительниц прекрасного пола такой тенденции не наблюдалось.

Отметим, что каждые четыре года добровольцы отчитывались о том, что они употребляли, а затем сдавали все необходимые анализы.