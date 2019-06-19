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Медики рассказали, может ли рак передаться по наследству

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики рассказали, может ли рак передаться по наследству
 
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Британские ученые заявили, что рак также может передаваться по наследству.

Они подчеркивают, что образование раковых опухолей появляется, в первую очередь, из-за мутаций, которые происходят в генах на уровне ДНК. Это означает, что ребенок может унаследовать эту расположенность, информирует enovosty.com/news.

Ученые добавляют, что чаще всего по наследству передаются такие виды рака: матки, яичников, молочных желез и кишечника.

Медики уточняют, что не только наследственность, но и плохая экология, вредные привычки и неправильный образ жизни, могут влиять на развитие онкологии. Чтобы не запустить болезнь, ученые советуют раз в год проходить медицинское обследование.


Автор: Катерина Лукьянчук
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