Медики рассказали, может ли рак передаться по наследству
Британские ученые заявили, что рак также может передаваться по наследству.
Они подчеркивают, что образование раковых опухолей появляется, в первую очередь, из-за мутаций, которые происходят в генах на уровне ДНК. Это означает, что ребенок может унаследовать эту расположенность, информирует enovosty.com/news.
Ученые добавляют, что чаще всего по наследству передаются такие виды рака: матки, яичников, молочных желез и кишечника.
Медики уточняют, что не только наследственность, но и плохая экология, вредные привычки и неправильный образ жизни, могут влиять на развитие онкологии. Чтобы не запустить болезнь, ученые советуют раз в год проходить медицинское обследование.