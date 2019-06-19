Медики рассказали, может ли рак передаться по наследству

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики рассказали, может ли рак передаться по наследству Медики рассказали, может ли рак передаться по наследству

Закрыть Отправить

Британские ученые заявили, что рак также может передаваться по наследству.

Они подчеркивают, что образование раковых опухолей появляется, в первую очередь, из-за мутаций, которые происходят в генах на уровне ДНК. Это означает, что ребенок может унаследовать эту расположенность, информирует enovosty.com/news.

Ученые добавляют, что чаще всего по наследству передаются такие виды рака: матки, яичников, молочных желез и кишечника.

Медики уточняют, что не только наследственность, но и плохая экология, вредные привычки и неправильный образ жизни, могут влиять на развитие онкологии. Чтобы не запустить болезнь, ученые советуют раз в год проходить медицинское обследование.