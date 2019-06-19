Какой продукт может стать причиной преждевременной смерти

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Американские ученые говорят, что яйца могут стать причиной преждевременной смерти.

Диетологи отмечают, что яйца содержат огромное количество холестерина, который негативно влияет на состояние сосуд и сердца, информирует enovosty.com/news.

Ученые проводили несколько исследований, участниками которого было почти 30 тыс. человек. Они рассказывали о своих пищевых предпочтениях и режиме питания. Добавим, что за их здоровьем ученые наблюдали на протяжении более 30 лет.

Специалисты доказали, что 300 мг холестерина в сутки увеличивает риск преждевременной смерти на 18 процентов. Диетологи рекомендуют не есть больше двух яиц в день.