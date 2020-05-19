США завершили первый этап тестирования вакцины от COVID-19 на людях

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Биотехнологическая компания Moderna (США) заявила о первом промежуточном этапе тестирования вакцины от COVID-19 и о первых положительных результатах клинических испытаний.

Клинические испытания проводились компанией Moderna совместно с Национальным институтом здравоохранения США. В испытании экспериментальной вакцины приняли учатие 45 добровольцев. , информирует enovosty.com/news.

Первые результаты уже демонстрируют высокий уровень полученных антител к коронавирусной инфекции, в ряде случаев он даже превышал количество антител, которые наблюдались у людей поборовших COVID-19.

Первый этап продемонстрировал безопасность вакцины, а те побочные эффекты которые наблюдались, были незначительными и не требовали дополнительного медицинского вмешательства, поскольку прошли сами собой.

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Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти уже в начале июля, и если вакцина продемонстрирует высокую степень безопасности и эффективности, то вскоре в США начнут массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции.