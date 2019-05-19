Определены ТОП-5 самых полезных продуктов на Земле

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Диетологи уверены, что на качество нашей жизни очень сильно влияет еда. К счастью, на нашей планете есть очень много полезных продуктов.

Диетологи из разных стран мира выбрали пять представителей «здоровой еды». Регулярное употребление этих продуктов будет способствовать хорошему самочувствию и улучшению работы всех систем организма, информирует enovosty.com/news.

На первом месте разместился лимон. Медики подсчитывали, что один этот фрукт помещает более, чем суточную дозу витамина С. Таким образом, данный продукт действует начеловека как мощный антиоксидант и снижает воспалительные реакции. Также лимон уменьшает уровень холестерина и способствует эластичности связок.

Далее оказалась брокколи. В перерасчете на калории в брокколи будет больше белка, нежели в самом полезном мясе – говядине. Овощ содержит большое количество полезных микроэлементов и витаминов. Особенно в нем много К, С и А. По количеству последнего брокколи перегнала все капустные.

На третьем месте – черный шоколад. Четверть плитки шоколада, изготовленного из натурального какао без использования промышленного жира, убережет организм от отложения «плохого» холестерина в сосудах. Вместе с тем это лакомство убережет от скачков давления.

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Картофель диетологи поставили на четвертое место. Данный овощ – незаменимый источник пищевых волокон и сложных полезных углеводов.

Замыкает рейтинг лосось. Данный сорт рыбы содержит белки, жиры и Омега-3. Благодаря такому составу 100 грамм рыбы в день станут отличной профилактикой всех старческих болезней, в том числе и синдрома Альцгеймера.