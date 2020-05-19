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МОЗ провалило закупку лекарств 2020 для тяжело больных украинцев, многие не выживут, — Янина Соколова

Главная » Последние новости » Здоровье » МОЗ провалило закупку лекарств 2020 для тяжело больных украинцев, многие не выживут, - Янина Соколова
 
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Журналист Янина Соколова заявила о том, что правительство полностью провалило закупку лекарств для пациентов со смертельными заболеваниями и хроническими болезнями в этом году.

МОЗ провалило закупку лекарств 2020 для тяжело больных украинцев, многие не выживут, — Янина Соколова

По ее словам, тысячи украинцев останутся один на один со своими проблемами, многие из них продолжают жить только благодаря этим лекарствам, люди могут просто умереть если вовремя не получат препарат. , информирует enovosty.com/news.

Самостоятельно купить многие не смогут поскольку цена на препараты баснословная и не по карману многим.

По словам Соколовой, в этом году в бюджете было предусмотрено 10 млн грн на закупку лекарственных препаратов для людей с хроническими, редкими и смертельными заболеваниями.

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К сожалению, по словам журналиста, ещё в январе необходимо было начать процесс закупки медпрепаратов, что не было сделано.

Весь процесс закупки занимает порядка 5-7 месяцев, пока документы находятся в процессе подписания, и даже если процесс закупки произойдёт завтра, пациенты получат свои лекарства только в следующем году.

По мнению журналиста, единственный способ изменит ситуацию — это обращение на государственном уровне в международные гуманитарные организации с просьбой о помощи.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 134

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