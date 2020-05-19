Комары и мухи не являются переносчиками COVID-19, — МОЗ

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Нет ни одного официально подтверждённого случая инфицирования человека на COVID-19 через укусы мух или комаров , Об этом МОЗ Украины сообщает на своей странице в сети Facebook.

Министерство здравоохранения в предверии летнего сезона успокоило украинцев заявлением относительно отсутствия опасности заразиться коронавирусной инфекцией через укусы мух или комаров, поскольку они не могут являться переносчиками патогенного штамма коронавируса. , информирует enovosty.com/news.

На сегодняшний день, нет ни одного официально подтверждённого исследования в котором бы утверждалось, что через укусы насекомых можно заразиться на COVID-19.