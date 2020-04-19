Учёные разработали быстрый и недорогой тест на COVID-19, точность которого составляет 100%

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Индийская государственная лаборатория разработала новый тест на коронавирус, который обладает поразительной точностью диагностики и позволяет увидеть результат уже через десять минут.

Данный комплект для тестирования на COVID-19 выглядит как небольшой ноутбук. Каждый такой комплект содержит 30 тестов для диагностики. , информирует enovosty.com/news.

Такая компактность позволяет делать точные и быстрые анализы в небольших госпиталях, аэропортах и медицинских пунктах приема больных.

Тест-система была проверена как на положительных образцах анализов на COVID-19, так и на тех образцах, у которых результат на наличие коронавируса был отрицательный. Во всех случаях результаты были точны на сто процентов.

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