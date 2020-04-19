Солнце может уничтожить COVID-19, — новое исследование ученых США

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Согласно данных исследования, которое провели в Национальном центре анализа и противодействия биологическим угрозам США, новый коронавирус теряет свою активность и гибнет под воздействием солнечного света. Также вирус гибнет при высокой температуре и влажности, что характерно, даже в слюне человека, сообщает Daily Mail.

Ученые в лабораторных условиях воздействовали на патогенный коронавирус с помощью света, который идентичен солнечному, в результате чего вирус погибал. Что интересно, COVID-19 погибал даже в аэрозолях. Без подобного воздействия светом его активность сохранялась на высоком уровне. , информирует enovosty.com/news.

Многие ученые сходятся во мнении, что с наступлением лета, интенсивность инфицирования новым патогенным коронавирусом существенно уменьшится.

Так, согласно данных исследования Массачусетского технологического института, динамика распространения COVID-19 в странах с жарким климатом существенно ниже, нежели в странах Европейского континента с более прохладным климатом.

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К примеру, в Пакистане количество инфицированных на коронавирусную инфекцию составляет 5000 человек, но общая динамика по росту заболеваемости не такая высокая, как в странах Европы.