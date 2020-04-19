Массовое производство вакцины от COVID-19 запущено в Великобритании

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Великобритания запустила массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции не дожидаясь результатов клинических исследований, поскольку уже к осени разработчики ожидают более 1 млн доз вакцины на рынке.

Так, ученые Оксфордского университета заявили, что производство экспериментальной вакцина ChAdOx1 nCoV-19 уже налажено на производственных мощностях в Европе, Китае, а также в Индии, информирует enovosty.com/news.

Разработчики понимают весь риск подобного мероприятия, поскольку до начала серийного промышленного производства вакцины не было проведено клинических испытаний.

Профессор Оксфордского университета Адриан Хилл ожидает уже к осени выход на рынок минимум 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. К этому же времени будут готовы и результаты клинических испытаний вакцины. Ученые рассчитывают на то, что испытания продемонстрируют высокую эффективность вакцины.

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