Если при COVID-19 уровень гемоглобина сильно падает, то аппараты ИВЛ бесполезны, — ученые

Главная » Последние новости » Здоровье » Если при COVID-19 уровень гемоглобина сильно падает, то аппараты ИВЛ бесполезны, - ученые Если при COVID-19 уровень гемоглобина сильно падает, то аппараты ИВЛ бесполезны, - ученые

Закрыть Отправить

Ученые университета Вероны пришли к выводу, что при тяжелом течении COVID-19, вирус разрушает гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород в клетки. В этом случае подключение пациента к аппарату ИВЛ не даст ожидаемого эффекта.

Так, согласно исследованию, опубликованному в издании Hematology, Transfusion and Cell Therapy, уровень гемоглобина был крайне низким у пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции по сравнению с теми, у кого заболевание протекало бессимптомно, либо были незначительные изменения в клинической картине, информирует enovosty.com/news.

Именно низкий гемоглобин и невозможность попадания кислорода в легкие способствует развитию, так называемого, дистрес-синдрома, когда жидкость скапливается в легких и пациенту становится трудно дышать.

Данное исследование поможет в дальнейшем правильно скорректировать лечение таких пациентов, поскольку позволит включить в протокол лечения вместо бесполезного в данном случае аппарата ИВЛ, например, переливание крови с достаточным количеством эритроцитов, которые позволят в полном объёме транспортировать кислород в клетки пациента, сохраняя ему жизнь.

Читайте: Системы вентиляции могут стать один из способов заражения коронавирусом, - учёные