Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни — ученые

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Ученые подсчитали, что пандемия коронавируса может спасти множество человеческих жителей за счет улучшения качества воздуха.

Об этом сообщает издание Science Alert, информирует enovosty.com/news.

По мнению специалистов, предварительные оценки указывают, что количество людей, спасенных от преждевременной смерти из-за загрязненного воздуха, может превысить число смертей от COVID-19. В Китае два месяца снижения уровня твердых частиц, взвешенных в атмосфере, способствовали выживанию четырех тысяч детей в возрасте до пяти лет и 73 тысячи взрослых старше 70 лет. Это значительно больше, чем нынешний уровень смертности от заболевания.

Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали заметное снижение уровня загрязнения воздуха в Китае.

Первое фото показывает плотность концентрации диоксида азота (NO2) в атмосфере с 1 по 20 января, перед тем как власти Китая стали внедрять каран, а второе — с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже ввели.

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Имеются также спутниковые данные, которые показывают значительное уменьшение загрязнения воздуха над северной частью Италии. Снизились уровни диоксида азота, который выделяется автомобилями, грузовиками и электростанциями.

Однако исследователи подчеркивают, что на данный момент у них нет точных данных, которые количественно бы показывали влияние сокращенных выбросов на здоровье населения. Эту информацию предстоит собрать и обработать статистику.

Напомним, в Киеве по данным SaveEcoBot значительно снизился уровень загрязнения воздуха из-за введения карантина. Отмечается, что в конце января индексы загрязнения воздуха во всех районах столицы были в 3-4 раза выше, чем в марте.