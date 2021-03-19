МОЗ начинает вакцинацию пенсионеров и семейных врачей, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » МОЗ начинает вакцинацию пенсионеров и семейных врачей, - Железняк (ВИДЕО) МОЗ начинает вакцинацию пенсионеров и семейных врачей, - Железняк (ВИДЕО)

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Второй этап вакцинации начнется раньше чем планировалось, семейные врачи и пожилые люди из групп риска будут вакцинированы в ближайшее время, сообщил глава парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк, комментируя выступление министра здравоохранения Украины Максима Степанова сегодня в зале Верховной Рады Украины.

Железняк сообщил, что во время часа вопросов к правительству, министр здравоохранения сообщил две важные новости, касающиеся вакцинации населения, и возможности новых поставок вакцины в Украину, в частности вакцины компании Pfizer в Украине, информирует собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп отметил, что Минздрав начнет второй этап вакцинации в стране раньше чем планировалось, и который будет направлен на иммунизацию семейных врачей и пожилых людей групп риска.

По мнению Железняка, подобный шаг защитит не только уязвимые группы населения, но и будет способствовать популяризации компании по вакцинации населения.

Кроме того, решено отказаться от мобильных бригад и вакцинировать население непосредственно в амбулаториях. По мнению народного депутата, это ускорит темпы вакцинации.

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Кроме того, как отметил нардеп, Степанов пообещал в ближайшие сроки новые поставки вакцины компании Pfizer, что также поможет приостановить темпы распространения коронавирусной инфекции.

«Степанов обещает больше поставок вакцины. Наша главная задача — вакцинировать тех, кто хочет. И именно эти люди будут популяризировать вакцинацию, рассказывать в социальных сетях, на телевидении, своим друзьям», — отметил народный депутат.

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Напомним, второй этап вакцинации от коронавируса стартует в Украине со следующей недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления сегодня в Верховной Раде.

В настоящее время в Украине провакцинированы 92 713 человек.

Степанов сообщил, что ожидаются следующие поставки вакцин: «В ближайшем времени мы получим дополнительные партии вакцин: 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ожидаем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac».

Министр добавил, что 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине его заверили, что к концу марта — началу апреля в рамках глобальной программы COVAX страна получит партию из 570 тысяч доз от AstraZeneca, а к концу мая — еще 1,1-1,2 миллиона доз, а также вакцину компании Pfizer.

«Мы также ожидаем поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech», — добавил Степанов.

Кроме того, он сообщил, что около 290 тысяч украинцев записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля.

На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС. Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.

Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.