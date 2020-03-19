Минздрав планирует разрешить частным лабораториям проводить тесты на коронавирус

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Министерство здравоохранения планирует разрешить частным лабораториям проводить тесты на коронавирус

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения планирует разрешить частным лабораториям проводить диагностику коронавируса методом ПЦР-исследований (полимеразной цепной реакции), информирует enovosty.com/news.

Ляшко отметил, что сейчас методом ПЦР-исследований пользуются 11 лабораторий, которые находятся в подчинении Минздрава, а 21-22 марта ожидается очередная поставка материалов для проведения ПЦР-исследований.

Замминистра уточнил, что на сегодняшний день простые экспресс-тесты можно сделать как в государственных, так и в частных лечебных заведениях.

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Сейчас Минздрав работает с частными лабораториями, чтобы предоставить им возможность проводить ПЦР-диагностику коронавируса. Это позволит снизить нагрузку с государственных лабораторий и повысить доступность к тестированию