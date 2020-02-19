Ситуация переломилась. Что важно знать украинцам о коронавирусе 19 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Ситуация переломилась. Что важно знать украинцам о коронавирусе 19 февраля Ситуация переломилась. Что важно знать украинцам о коронавирусе 19 февраля

Закрыть Отправить

По состоянию 19 февраля, в мире, кроме материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1 012 человек.

Ситуация со смертельным коронавирусом переломилась: в среду утром стало известно о том, что первый раз с начала эпидемии число выписанных за день (1824) превышает количество новых случаев заражения (1751). Общее количество зараженных COVID-19 достигло 75 199. Число погибших — 2 012, тех, кто сумел выздороветь — 14 689, информирует enovosty.com/news.

В Китае рекордсменом по количеству зараженных остаётся провинция Хубэй. В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 уже превысило тысячу человек. Больше всего больных выявлено в Японии, из них более пятисот- это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. К слову, те пленники, которые уже прошли карантин, начали выходить на берег.

Хорошие новости: Ученые из Сианьского университета Цзяо Тун создали современного робота, который может определять высокую температуру сразу у нескольких людей.



Отметим, в Китае считают, что пик эпидемии придётся на конец текущего месяца, а сложная эпидемиологическая ситуация может стабилизироваться к концу апреля.

Читайте: «Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Ухани (ВИДЕО)

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины поделились временными рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) для предприятий и работодателей по реагированию на коронавирусную инфекцию COVID-19. В частности, работникам, которые имеют симптомы заболеваний, советуют оставаться дома. Также, людям необходимо обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть с мылом не менее двадцати секунд. А вот работодателям дали рекомендацию в сложившейся ситуации придерживаться гибкой политики, чтобы работники могли без лишних проблем оставаться дома для ухода за больными членами своей семьи.