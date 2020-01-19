В Китае возросло количество больных, зараженных неизвестным вирусом

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Китай сообщает о 17 новых случаях заболевания неизвестным недугом.

19 января Китай заявил о 17 новых случаях неизвестного ранее короновируса. Его симптомы очень напоминают пневмонию. Среди заболевших трое людей находятся в тяжелом состоянии, информирует enovosty.com/news.

На данный момент медики уже не уверены в способах передачи этого вируса. До сих пор они считали, что болезнь не может распространяться от человека к человеку, но теперь в этом не уверены. Дальнейшие исследования должны подтвердить или опровергнуть гипотезу.

В связи с такой ситуацией китайцы очень обеспокоены. Вскоре (25 января) они будут праздновать Новый год, поэтому больших скоплений людей не избежать.

Врачи передают, что 17 новых инфицированных являются людьми в возрасте от 30 до 79 лет. Общее количество заразившихся составило 62 человека. От недуга уже вылечились 19 людей. Остальные находятся в карантине и получают лекарства.

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В связи с неизвестной болезнью власти начали «сканировать» местное население. Во многих аэропортах, вокзалах и автобусных станциях уже появились инфракрасные термометры, измеряющие температуру путешественников. Пассажиров с лихорадкой фиксируют и отправляют на дообследование в медучреждения.