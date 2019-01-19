Ученые рассказали об опасности парного молока

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Американские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что при употреблении молока, которое не поддавалось пастеризации, риски развития устойчивости вирусов и бактерий человека к антибиотикам становятся значительно выше.

Исследователи изучали бактерии Campylobacter jejuni, поражающие желудочно-кишечный тракт, из-за чего человек начинает страдать от рвоты, диареи, может быть лихорадка. Несмотря на то, что это заболевание до недавних пор встречалось довольно редко, за последние 20 лет количество больных с каждым годом увеличивается, информирует enovosty.com/news.

Ученые проанализировали данные о пациентах, и обнаружили связь между употреблением парного молока больными и эпидемией.

С помощью лабораторных исследований удалось узнать, что употребление непастеризованного молока увеличивает риск заражения Campylobacter jejuni в 150 раз.

Опасность заболевания состоит в том, что данная бактерия устойчива к наиболее известным антибиотикам, поэтому побороть недуг довольно сложно.

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По мнению специалистов, необходимо употреблять только кипяченное молоко или молоко в тетрапаках из супермаркета.