ТОП-3 продукта разжигающих страсть

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Если страсть в личной жизни несколько поутихла, можно попробовать пробудить ее с помощью, так называемых, природных афродизиаков. Эти продукты знакомы практически всем, однако немногие знают об их волшебной возможности улучшать сексуальную жизнь.

Миндаль , информирует enovosty.com/news.

Этот орех является лидером в списке продуктов, улучшающих интимную жизнь. А все благодаря огромному количеству минералов и витаминов, в нем содержащихся, таких как цинк, селен, витамин Е. Именно эти вещества являются незаменимыми для нормальной роботы репродуктивной функции и сексуального здоровья.

Авокадо

Авокадо известен еще с древних времен, как продукт усиливающий потенцию. Однако на сегодняшний день такое мнение можно обосновать с научной точки зрения. Все дело в том, что этот овощ богат ненасыщенными жирными кислотами, калием, что улучшает кровообращение и работу сердца.

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Руккола

Многие научные исследования доказали, что эта зелень содержит незаменимые микроэлементы и антиоксиданты, влияющие на сексуальное здоровье. Руккола нейтрализирует действие экологических загрязнителей, негативно влияющих на сексуальное желание.