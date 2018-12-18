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Определена причина синдрома хронической усталости

Главная » Последние новости » Здоровье » Определена причина синдрома хронической усталости
 
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Британские ученые доказали, что существует связь между сильным иммунитетом и постоянным чувством усталости.

Ученые из Института психиатрии Великобритании провели исследование, нацеленное на установление связи между состоянием иммунитета и хронической усталостью (состоянием организма, связанным с постоянным чувством утомления, которое не проходит даже после длительного отдыха), информирует enovosty.com/news.

В эксперименте взяли участие 55 людей, которые болеют гепатитом С. Их средний возраст составил 44 года. Все они получали в качестве лекарства интерферон. Как известно, данный препарат провоцирует усиленную реакцию иммунитета. Он начинает работать более активно.

В ходе эксперимента было продемонстрировано, что усиленная работа иммунитета перегружает организм. Это, по мнению ученых, и становится причиной возникновения синдрома хронической усталости.

Медики регулярно замеряли добровольцам уровень кинуренина, цитокинов и усталости. Было замечено, что после регулярного употребления интерферона у 18 пациентов возникла «хроническая усталость», хотя на первом этапе никто не отличался повышенной утомляемостью.

Читайте: Медики определили основные причины синдрома хронической усталости

Ученые пришли к выводу, что синдром хронической усталости связан с работой иммунитета. В дальнейшем они намерены еще раз подтвердить свои догадки.


Автор: Катерина Лукьянчук
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