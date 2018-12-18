Как избежать переедания во время новогоднего застолья – диетолог
Новогодняя ночь является стрессовой для желудка, ведь много людей по традиции пытаются съесть все то, что они не ели на протяжении года. К счастью, в современном мире множество продуктов доступны в любое время, поэтому ставить за цель «наесться» в новогоднюю ночь не стоит.
Диетологи советуют заменить наиболее вредные продукты из застолья на более легкие, полезные и питательные, информирует enovosty.com/news.
1. Майонез.
Майонез можно приготовить самостоятельно, смешав яйца, растительное масло, лимонный сок, горчицу, сахар, соль и молотый черный перец по вкусу в блендере до однородной массы. Кроме того, вместо майонеза для заправки салата можно использовать натуральный йогурт, смешанный с чесноком, горчицей, солью.
2. Колбаса.
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Отличной заменой покупных колбасных изделий может стать запеченное дома мясо в ароматных приправах. Также на новогоднее застолье можно приготовить домашний мясной паштет, хумус, форшмак.
3. Консервированные горошек/кукуруза.
Эти овощи легко можно заменить на замороженные, в которых сохранились все полезные витамины и микроэлементы.