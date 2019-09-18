Ученые рассказали, как можно справиться с храпом

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Ученые выяснили, как можно избавить человека от храпа. Отметим, что после тридцати лет многие сталкиваются с этой проблемой.

Медики подчеркивают, что причиной храпа может быть лишний вес, неудобная поза для сна. Например, человек чаще храпит, если его голова запрокинута назад во сне, а сам он лежит на спине. Также возникновению отека может способствовать и искривленная перегородка, информирует enovosty.com/news.

Кроме этого, вредные привычки, как алкоголь, курение также могут способствовать возникновению храпа. Если вы хотите избавится от этого недуга, вам нужно обратиться к специалисту.

Но, можно для начала попробовать справиться с храпом и самостоятельно. Нужно повторять такое упражнение — выдвинуть нижнюю челюсть вперед и зажимать карандаш между зубами, стараясь высунуть язык как можно дальше. Если причиной храпа является неправильная поза, подложите под голову несколько подушек.

Но, если это не поможет, идите к врачу. Он назначит грамотное лечение.

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