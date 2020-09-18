Недофинансирование медицины в новом бюджете обернётся катастрофой для украинцев, — Железняк (ВИДЕО)
Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал почему министр здравоохранения Степанова не поддерживает нынешнюю редакцию бюджета на 2021 год, сколько украинцы будут платить из своего кармана в связи с тем, что государство не предусмотрело финансирование многих жизненно важных программ в медицинской сфере, почему повышение зарплаты медицинскому персоналу опять откладывается, а также как премьер-министр Шмыгаль нарушает закон, выделив на медицину в новом бюджете менее 5% от ВВП. Подробности - смотрите в сюжете.
«Люди, которые не могут оплачивать своё лечение, будут искать деньги на стороне, поскольку государство их опять проигнорировало, не предусмотрев финансирование в новом бюджете. Врачи вторичного звена медицинской реформы, которые ждали повышения зарплаты, теперь опять будут обмануты. Их зарплата не увеличится. Именно поэтому Степанов и не поддержал этот бюджет», — рассказал народный депутат, информирует enovosty.com/news.