ТОП-5 привычек, которые «уничтожают» зубную эмаль

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Некоторые повседневные привычки способны сильно подпортить состояние зубов, в частности, ухудшить эмаль.

Стоматологи считают, что для поддержания эмали в хорошем состоянии необходимо избавиться от пяти вредных привычек. К ним относятся следующие действия, информирует enovosty.com/news.

Раскусывание скорлупы семечек зубами. Из-за подобного щелканья возникает хроническое повреждения зуба. Постепенно не только стирается эмаль, но и изменяется форма зуба – он напоминает полумесяц.

Откусывание упаковок зубами. Нередко люди прибегают к зубам в тот момент, когда хотят открыть конфету, конверт или оторвать кусок скотча. Все эти действия несомненно со временем портят покрытие, а также провоцируют возникновение трещин.

Чрезмерное стискивание или скрип зубами. Данные симптомы называются бруксизмом и брусоманей. Чаще всего, человек чрезмерно стискивает зубы и скрипит ими в ночное время из-за стресса. Нормализовав психологическое состояние, можно предотвратить стирание эмали, а также возникновение боли.

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Курение. Эта вредная привычка чревата всевозможными стоматологическими заболеваниями. Дело в том, что никотин и дым сильно портят не только эмаль, а могут даже провоцировать возникновение новообразований на слизистой рта.

Дыхание через рот. Игнорирование дыхания через нос приводит к пересушиванию ротовой полости. Высыхает и защитный слой на зубах. Поэтому они становятся более подвержены кариесу и ухудшению эмали.